3.5萬億元社安預算開支法案或刪除清潔能源項目

針對3.5萬億元社會安全預算開支法案,國會參眾兩院的談判人員似乎傾向於擴大社會福利計劃,但就暗示可能會從法案中刪除清潔能源計劃的部份。

拜登政府提出的3.5萬億元社會安全網的預算開支法案,國會兩黨的談判仍未取得共識,法案建議擴大社會福利項目,包括擴大聯邦醫保Medicare的承包範圍包含有牙科、視力和聽力的保險,但部份民主黨人似乎傾向於將建議削減碳排放量的部份從法案中剔除,即是有關清潔能源計劃項目也可能排除於法案以外。

參議院民主黨領袖舒默表示,在上週末, 他和其他國會議員以及白宮官員舉行許多有建設的對話,但仍有許多工作要做。

消息透露,屬於溫和派來自西維珍尼亞州的民主黨籍聯邦參議員Joe Manchin抨擊法案最激烈,他認為,這項法案涉及的開支金額太大,花費太多納稅人的錢,同時也包含有氣候變化的條款,將損害西維珍尼亞州的煤礦業。

主流媒體報導,Manchin向白宮表明,每年每名兒童3600元的兒童稅務優惠,必須包含有家長工作要求及家庭年收入上限在6萬元,此外他也都不支持在現階段開徵碳排放稅。

另一名溫和派民主黨籍參議員Mark Warner也催促眾議院,在等候表決通過這項3.5萬億元的社會安全預算開支法案期間,盡快表決通過另一項已經取得兩黨妥協的1萬億元基建設施投資法案,或另一項對高科業的投資法案。

