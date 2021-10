【KTSF】

根據聖荷西水星報報導,高科技公司Google已經給予聖荷西市三塊地皮,將用來興建可負擔房屋。

聖荷西水星報引用聖塔克拉拉縣府估值官辦公室在10月18日登記的文件顯示,Google提供給聖荷西市的地皮,位於SAP Center附近的精華地段,將用於興建可負擔住房,三個地皮相鄰,正面朝著North Montgomery Street和North Autumn Street,並在Shark Tank北面停車場對面,就在Google市中心開發案規劃的轉運村旁邊。

轉運村將會有辦公大樓、住房、商店以及餐廳等,這三塊可負擔住房地皮加起來佔地0.8英畝,預計最多可以興建240個可負擔住房。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。