新一股風暴週二晚抵達灣區,北灣會最先下雨,之後灣區廣泛地區都會下雨,國家氣象局預測,本週日可能會有一股大氣河風暴抵達灣區。

國家氣象局預測,本週和下週,灣區都會受到不穩定天氣影響,將有三股風暴接踵而來,其中一股可能是大氣河的風暴。

週二晚抵達的風暴所帶來的降雨量會比上週日多,雨勢會延續至週三早上,下一股風暴將於週四抵達,驟雨會持續至週五,之後新一股風暴預測將於週日吹襲灣區,這股風暴可能會形成大氣河風暴,將大量熱帶地區的水分帶來灣區。

