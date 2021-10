【KTSF】

前國務卿蓬佩奧在過去的週末出席香港自由燈塔基金在灣區的籌款活動時發表演說指,中國是對美國、對世界、甚至對全中國人民而言,都是個最大的威脅,他指中共想主宰世界,想改變美國每個人的生活方式,特朗普政府因此對中國實施強硬政策,包括採取

「不信任並要核實」政策,以及關閉中國駐休斯敦總領事館,他在任時的國務院中國問題首席顧問余茂春也有份參與制定這個政策,他週末接受本台訪問,談及特朗普政府、 拜登政府的對華政策,以及這次參與香港自由燈塔基金的活動。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。