FDA據報容許接種不同品牌的新型肺炎疫苗加強針

October 20, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Pexels)

【KTSF 朱慧琪報導】

紐約時報的消息指，聯邦食品及藥物管理局（FDA）正準備容許人接種混合品牌的新型肺炎疫苗加強針，即是可以「溝針」。

如果民眾計劃打加強針，根據紐約時報報導，FDA可能允許加強針的品牌，可以與第一二針的不同，並指任何組合都是安全，及有效提升免疫力，但是FDA亦補充說，接種同一品牌的疫苗是首選。

另外，65歲或以上人士，目前只是15%打了加強針，他們是比較容易受感染的一群，FDA提醒所有容易受感染的人士，包括高齡人士、患有嚴重疾病，以及在高危環境中生活或工作的人群都需要打加強針。

周一因感染新型肺炎併發症而病逝的前國務卿鮑威爾為例，他已經完成接種兩劑疫苗，並已經預約了本星期打加強針，但因確診新型肺炎而取消接種，他是位84歲的高危人士，有許多因素會令他面臨更大的風險。

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