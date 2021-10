FDA據報容許接種不同品牌的新型肺炎疫苗加強針

【KTSF 朱慧琪報導】

紐約時報的消息指,聯邦食品及藥物管理局(FDA)正準備容許人接種混合品牌的新型肺炎疫苗加強針,即是可以「溝針」。

如果民眾計劃打加強針,根據紐約時報報導,FDA可能允許加強針的品牌,可以與第一二針的不同,並指任何組合都是安全,及有效提升免疫力,但是FDA亦補充說,接種同一品牌的疫苗是首選。

另外,65歲或以上人士,目前只是15%打了加強針,他們是比較容易受感染的一群,FDA提醒所有容易受感染的人士,包括高齡人士、患有嚴重疾病,以及在高危環境中生活或工作的人群都需要打加強針。

周一因感染新型肺炎併發症而病逝的前國務卿鮑威爾為例,他已經完成接種兩劑疫苗,並已經預約了本星期打加強針,但因確診新型肺炎而取消接種,他是位84歲的高危人士,有許多因素會令他面臨更大的風險。

