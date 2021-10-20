研究發現美國每年有超過9.5萬人因過度飲酒死亡

【KTSF 李廷英報導】

最新一份聯邦疾控中心（CDC）研究發現，酗酒是美國一個大問題，每年有超過9.5萬人因過度飲酒而死亡，現在專家警告指，大流行疾病可能令情況變得更糟。

CDC最近一份 有關2018年的酗酒報告指，女性在某一場合會喝4杯或以上時，男性就飲酒5杯或以上，研究員發現，6分之1報稱在過去30天內酗酒的成年人，當中有25%的人表示，他們至少每週都酗酒，而另外25%的人指，他們一次至少喝8杯。

CDC酒精項目主任-Marissa Esser說：「如此喝酒非常危險，會增加患癌症、心臟病、肝病、喝酒引致障礙等慢性病的風險，以及跌倒、暴力、酒精中毒，和其他濫藥等短期風險。」

而疫情可能會令問題更嚴重。

俄亥俄州立大學醫學專家Trent Hall說：「鑑於國家在疫情中承受巨壓，若是今天的數據將會更糟。」

Trent Hall是俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心的成癮醫學專家，他指如果你正在使用酒精來治療抑鬱症或其他疾病，請尋求幫助，或許尋找方法去減少飲用酒精飲料。

他建議：「先喝一杯酒精飲料，然後再喝一杯不含酒精的飲料，這樣可能會減少一半的飲酒量。」

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