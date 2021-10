研究發現美國每年有超過9.5萬人因過度飲酒死亡

【KTSF 李廷英報導】

最新一份聯邦疾控中心(CDC)研究發現,酗酒是美國一個大問題,每年有超過9.5萬人因過度飲酒而死亡,現在專家警告指,大流行疾病可能令情況變得更糟。

CDC最近一份 有關2018年的酗酒報告指,女性在某一場合會喝4杯或以上時,男性就飲酒5杯或以上,研究員發現,6分之1報稱在過去30天內酗酒的成年人,當中有25%的人表示,他們至少每週都酗酒,而另外25%的人指,他們一次至少喝8杯。

CDC酒精項目主任-Marissa Esser說:「如此喝酒非常危險,會增加患癌症、心臟病、肝病、喝酒引致障礙等慢性病的風險,以及跌倒、暴力、酒精中毒,和其他濫藥等短期風險。」

而疫情可能會令問題更嚴重。

俄亥俄州立大學醫學專家Trent Hall說:「鑑於國家在疫情中承受巨壓,若是今天的數據將會更糟。」

Trent Hall是俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心的成癮醫學專家,他指如果你正在使用酒精來治療抑鬱症或其他疾病,請尋求幫助,或許尋找方法去減少飲用酒精飲料。

他建議:「先喝一杯酒精飲料,然後再喝一杯不含酒精的飲料,這樣可能會減少一半的飲酒量。」

