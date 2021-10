美國國會舉行就救助港人及維吾爾人舉行聽證會

【有線新聞】

美國國會就涉及香港及維吾爾人的多項法案舉行聽證會,有議員指應該進一步救助香港人,又質疑繼續在北京舉行冬奧的決定。

美國國會正分別推動《香港避風港法案》、《香港人民自由和選擇法案》及《維吾爾人權保護法案》,國會及行政當局中國委員會舉行聽證會收集相關意見,會上有議員促請國會通過這些法案。

委員會主席默克利說:「我們將聽兩名勇敢流亡者的親身證詞,他們正在美國這兒尋求庇護,他們的故事再一次提醒我們,除了打壓的人道代價,遭打壓的受害人向美國尋求援手。如果我們可做到,定當要伸出援手。」

默克利又批評國際奧委會對中國侵犯人權無所作為,指是違反對舉辦冬季奧運的承諾。

海外組織香港民主委員會的顧問張崑陽與一名維族人出席作供,他說:「我隻身來到,但我們會有一起的出路。我流亡逾一年,但仍記得香港的城中景物,還有那些珍貴朋友的名字和面孔;他們現在成為了政治犯,我不會遺忘他們,也希望美國不會遺忘他們。」

他指一些在美國尋求庇護的港人遇到阻滯,例如國土安全部仍未公布延期滯留當地的計劃詳情,亦有人交不了學費及保險等。張崑陽又促請拜登政府就香港的情況進一步制裁中國,認為如美國不加強施壓,北京及特區政府便會自認為已取勝。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。