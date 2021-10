澳洲歌手來舊金山旅遊 汽車遭爆竊兼被賊人用槍指嚇（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

一名首次來舊金山(三藩市)旅遊的澳洲歌手,上週五在市中心和同伴用餐時汽車遭人爆竊,他們不但當場目擊過程,還被歹徒用槍指嚇,損失慘重,他仍心有餘悸,向媒體描述案發情況。

案發在舊金山Filbert街的Rooster & Rice餐館外。

22歲澳洲歌手Clinton Kane說:「我們差點被槍殺 差點死了。」

Kane上週五下午和兩個朋友在餐館吃飯,親眼見到他們的車子被人爆竊。

Kane說:「我們似乎聽到玻璃碎裂,然後看過去,知道是我們的車,我們當時有三個人,我的兩個同伴走向車子,我試著阻止他們之際,他們三人就用槍指著我們,我們最後雙手舉高,在地上。」

Kane說:「(記者:他們有沒有向你說甚麼?)有,他們說別試著做甚麼,走開,然後把槍對著我的臉。」

Kane說,歹徒搶走價值超過三萬元的攝影器材,而他的團隊為了下一部紀錄片,所拍攝的影片全沒了。

舊金山警方有到場處理,指歹徒乘坐的車輛,是一台黑色四門奧迪汽車,附近居民聽到事件都感到震驚,還說這裡平常很安全。

Kane原本還計劃要在12月再來舊金山。

Kane說:「當我想到這個城市,我想我絕不會再來了,我現在當然會比較偏執些,因為事發隔天從早上到7點,我們停車的時候我總想著,我們需要停在停車場內,甚至懷疑停車場是否安全?」

