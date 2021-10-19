澳洲歌手來舊金山旅遊 汽車遭爆竊兼被賊人用槍指嚇（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

一名首次來舊金山（三藩市）旅遊的澳洲歌手，上週五在市中心和同伴用餐時汽車遭人爆竊，他們不但當場目擊過程，還被歹徒用槍指嚇，損失慘重，他仍心有餘悸，向媒體描述案發情況。

案發在舊金山Filbert街的Rooster & Rice餐館外。

22歲澳洲歌手Clinton Kane說：「我們差點被槍殺 差點死了。」

Kane上週五下午和兩個朋友在餐館吃飯，親眼見到他們的車子被人爆竊。

Kane說：「我們似乎聽到玻璃碎裂，然後看過去，知道是我們的車，我們當時有三個人，我的兩個同伴走向車子，我試著阻止他們之際，他們三人就用槍指著我們，我們最後雙手舉高，在地上。」

Kane說：「（記者：他們有沒有向你說甚麼？）有，他們說別試著做甚麼，走開，然後把槍對著我的臉。」

Kane說，歹徒搶走價值超過三萬元的攝影器材，而他的團隊為了下一部紀錄片，所拍攝的影片全沒了。

舊金山警方有到場處理，指歹徒乘坐的車輛，是一台黑色四門奧迪汽車，附近居民聽到事件都感到震驚，還說這裡平常很安全。

Kane原本還計劃要在12月再來舊金山。

Kane說：「當我想到這個城市，我想我絕不會再來了，我現在當然會比較偏執些，因為事發隔天從早上到7點，我們停車的時候我總想著，我們需要停在停車場內，甚至懷疑停車場是否安全？」

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