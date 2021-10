【KTSF】

舊金山(三藩市)選務處周一公布,經過核對簽名,證明發起罷免3名舊金山教育委員的市民收集到足夠的選民簽名,罷免選舉將於明年2月15號舉行。

上個月,參與罷免教委請願行動的市民,將一箱箱的選民簽名資料送往舊金山選務處,請願罷免的對象是舊金山教育委員會主席盧佩斯(Gabriela Lopez)、副主席莫力加(Faauuga Moliga),以及教育委員高勵思(Alison Collins)。

參與罷免請願行動的市民和家長不滿疫情期間學校關閉,但到了後來不少私立學校和灣區其他校區陸續重開,但舊金山校區仍未提供面授課,而教委會則花時間和打算花錢更改44間學校的名字,後來在反對聲下擱置。

家長也不滿教委會結束Lowell高中的考試收生制,改為與其他高中一樣的派位制度。

