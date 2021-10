【KTSF】

舊金山(三藩市)華埠上週六在光天化日下先後發生兩宗襲擊案,兩名70多歲的長者分別遇襲,案發地點只相隔三個街口,案發時間相隔7分鐘。

根據警方的資料,第一宗襲擊案發生在10月16號週六下午約3點半,一名持刀的非洲裔男人,在Jackson夾Battery街無故襲擊一名72歲亞裔男人,受害人被割傷,無生命危險。

7分鐘之後,在三個街口外的Columbus街夾Gibb街,一名非洲裔男人無端用手打一名71亞裔女人的臉部,受害人送院治療,無生命危險,涉案的男子仍然在逃。

