鮑威爾離世 歷任和現任美國總統致哀

October 19, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
鮑威爾 (Marvin Lynchard / DoD)

【KTSF 張麗月報導】

已故前國務卿鮑威爾的公職生涯橫跨四任美國總統，對於鮑威爾的離世，歷任和現任美國總統都表達哀悼。

總統拜登在聲明中，形容鮑威爾作為戰士和政客所表達出的最高理想，他全心全意為國家的力量和安全效勞，拜登也讚揚鮑威爾的外交影響力，也是他的私人朋友，又說無論在好景和艱難時期，鮑威爾都是值得信賴的人。

鮑威爾在軍隊中從低做起，後來成為列跟總統的國家安全顧問，到小布殊和克林頓總統時期擔任參謀長聯席會議主席和國務卿。

小布殊總統透過書面說，鮑威爾是優秀的公務員，從越戰開始做士兵，在小布殊任內，鮑威爾做過國務卿。

小布殊說，許多總統都依靠鮑威爾的輔導和經驗，也贏得民間最高榮譽的總統自由勳章，他在海內外都受到尊敬。

共和黨籍的鮑威爾，近年來在總統競選中都支持民主黨候選人，當中包括奧巴馬，因此兩黨都讚賞他，奧巴馬總統就讚揚鮑威爾是軍人和愛國者的典範，奧巴馬又指鮑威爾在2008年強烈反駁批評者聲稱奧巴馬是穆斯林的講法。

鮑威爾沒有支持特朗普，在1月6日國會大樓衝擊事件發生後，他認為特朗普不應該聲稱自己做共和黨人。

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