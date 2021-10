鮑威爾離世 歷任和現任美國總統致哀

【KTSF 張麗月報導】

已故前國務卿鮑威爾的公職生涯橫跨四任美國總統,對於鮑威爾的離世,歷任和現任美國總統都表達哀悼。

總統拜登在聲明中,形容鮑威爾作為戰士和政客所表達出的最高理想,他全心全意為國家的力量和安全效勞,拜登也讚揚鮑威爾的外交影響力,也是他的私人朋友,又說無論在好景和艱難時期,鮑威爾都是值得信賴的人。

鮑威爾在軍隊中從低做起,後來成為列跟總統的國家安全顧問,到小布殊和克林頓總統時期擔任參謀長聯席會議主席和國務卿。

小布殊總統透過書面說,鮑威爾是優秀的公務員,從越戰開始做士兵,在小布殊任內,鮑威爾做過國務卿。

小布殊說,許多總統都依靠鮑威爾的輔導和經驗,也贏得民間最高榮譽的總統自由勳章,他在海內外都受到尊敬。

共和黨籍的鮑威爾,近年來在總統競選中都支持民主黨候選人,當中包括奧巴馬,因此兩黨都讚賞他,奧巴馬總統就讚揚鮑威爾是軍人和愛國者的典範,奧巴馬又指鮑威爾在2008年強烈反駁批評者聲稱奧巴馬是穆斯林的講法。

鮑威爾沒有支持特朗普,在1月6日國會大樓衝擊事件發生後,他認為特朗普不應該聲稱自己做共和黨人。

