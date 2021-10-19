國家氣象局預測灣區週二晚至週五將降雨（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

一股微弱的冷鋒週日晚為灣區帶來降雨，亦導致不少用戶停電，國家氣象局預測，這股冷鋒只是為本週接下來的連場降雨拉開序幕。

中半島Brisbane週一早上又下了一場雨，在Burlingame連接San Mateo市一帶雖然沒有雨，但不少用戶仍然受停電影響。

Burlingame市中心商業區有餐廳被迫停業一天，交通燈停止運作，停電由周日傍晚開始。

週日晚一股微弱的冷鋒經過灣區，帶來降雨之外，灣區多個地方都出現停電，在舊金山（三藩市），還有人拍攝到電線桿著火。

PG&E解釋，由於長時間沒有下雨，塵埃、污垢、鹽和其他雜質積聚在電纜上，當久旱後遇上第一場雨時，這些積聚物變成泥濘，可導電並可能引發停電。

國家氣象局預告，風暴大門已開啟，下一場風暴將於週二晚抵達，陣風時速達33英里，之後一直到週五，日日都會下雨，週末也有機會下雨，預測直至下週，北灣將累計錄得4吋至5吋降雨，舊金山和東灣則最多有2吋雨量，南灣最多一吋，氣溫清涼，日間氣溫約華氏60多度。

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