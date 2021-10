國家氣象局預測灣區週二晚至週五將降雨（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

一股微弱的冷鋒週日晚為灣區帶來降雨,亦導致不少用戶停電,國家氣象局預測,這股冷鋒只是為本週接下來的連場降雨拉開序幕。

中半島Brisbane週一早上又下了一場雨,在Burlingame連接San Mateo市一帶雖然沒有雨,但不少用戶仍然受停電影響。

Burlingame市中心商業區有餐廳被迫停業一天,交通燈停止運作,停電由周日傍晚開始。

週日晚一股微弱的冷鋒經過灣區,帶來降雨之外,灣區多個地方都出現停電,在舊金山(三藩市),還有人拍攝到電線桿著火。

PG&E解釋,由於長時間沒有下雨,塵埃、污垢、鹽和其他雜質積聚在電纜上,當久旱後遇上第一場雨時,這些積聚物變成泥濘,可導電並可能引發停電。

國家氣象局預告,風暴大門已開啟,下一場風暴將於週二晚抵達,陣風時速達33英里,之後一直到週五,日日都會下雨,週末也有機會下雨,預測直至下週,北灣將累計錄得4吋至5吋降雨,舊金山和東灣則最多有2吋雨量,南灣最多一吋,氣溫清涼,日間氣溫約華氏60多度。

