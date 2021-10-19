Millbrae市議會通過展開實施分區選舉程序（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

近年來有愈來愈多城市的地方選舉，從全區選舉改為分區選舉，中半島Millbrae市上週剛剛通過，將展開實施分區選舉的程序，San Mateo市則是在明年底就會舉行分區選舉，目前正針對選區劃分地圖，徵集公眾意見。

Millbrae市議會上週二投票通過一項意向決議（resolution of intent），將展開實施市議員分區選舉的程序。

Millbrae市議員馮家輝（Anders Fung）說：「我們上星期通過的決議，就是說有我們這個意願去做分區選舉，在未來90天之內，Millbrae就會開始做我們的選區界線，分區選舉的劃分界線的工作。」

這個過程將是繁瑣的程序，至少要舉行五場公聽會，說明改變的影響，並聽取民意，還要請專人來劃分界線。

馮家輝說：「每一個Millbrae的市民以前都可以投票給每一個代表他們的市議員，因為我們需要分區選舉，所以以後每一個市民只能夠選一個他們選區裡面的市議員，來代表他們的聲音。」

這項重大的選舉制度改革是基於一封律師信，Millbrae今年3月收到一名律師Kevin Shenkman代表非牟利選舉權益機構所發出的信件，指控該市違反加州投票權法（CVRA，California Voting Rights Act），沒有依照分區選舉制度來選舉市議員，近年來加州已經有上百個城市、學區和機構等收到相關的訴訟信。

去年在Millbrae市議員選舉落敗的華裔薛大有，就曾經發公開信給Millbrae市府，提出分區選舉的主張，因此這次市府收到的律師信，包括馮家輝在內的一些人士將矛頭指向薛大有。

薛大有則說，律師信與他無關，但他樂見Millbrae決定走向分區選舉制度。

前Millbrae市議員候選人薜大有說：「選區基礎的系統可以重建我們選舉的公正和公平，現在我們的選舉競選太過昂貴，我們沒有看到可靠的新候選人多年來在Millbrae出現，因為我們現有選舉制度很不公平又很困難，我們也需要看到市議會更多元及更有代表性。」

至於分區選舉對於華裔在當地參政有何影響，目前還很難說，不過馮家輝和薛大有都鼓勵華裔踴躍參與接下來的公聽會，確保華裔的意見被聽見。

另一方面，中半島San Mateo市議會近期也達成共識，在考慮了至少27個選區劃分地圖方案後，於10月中選出定案版本，並對外公布，屆時落入各區的選民，將選出該區的市議員。

San Mateo市將在11月1日舉行第五場視訊公聽會，向民眾說明一旦市議會將來通過分區選舉地圖，將會出現哪些改變和影響。

該市的首個市議員分區選舉將在明年11月舉行，他們同樣是收到關於違反加州投票權法（CVRA）的律師信而做出的反應，避免走上訴訟。

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