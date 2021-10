Millbrae市議會通過展開實施分區選舉程序（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

近年來有愈來愈多城市的地方選舉,從全區選舉改為分區選舉,中半島Millbrae市上週剛剛通過,將展開實施分區選舉的程序,San Mateo市則是在明年底就會舉行分區選舉,目前正針對選區劃分地圖,徵集公眾意見。

Millbrae市議會上週二投票通過一項意向決議(resolution of intent),將展開實施市議員分區選舉的程序。

Millbrae市議員馮家輝(Anders Fung)說:「我們上星期通過的決議,就是說有我們這個意願去做分區選舉,在未來90天之內,Millbrae就會開始做我們的選區界線,分區選舉的劃分界線的工作。」

這個過程將是繁瑣的程序,至少要舉行五場公聽會,說明改變的影響,並聽取民意,還要請專人來劃分界線。

馮家輝說:「每一個Millbrae的市民以前都可以投票給每一個代表他們的市議員,因為我們需要分區選舉,所以以後每一個市民只能夠選一個他們選區裡面的市議員,來代表他們的聲音。」

這項重大的選舉制度改革是基於一封律師信,Millbrae今年3月收到一名律師Kevin Shenkman代表非牟利選舉權益機構所發出的信件,指控該市違反加州投票權法(CVRA,California Voting Rights Act),沒有依照分區選舉制度來選舉市議員,近年來加州已經有上百個城市、學區和機構等收到相關的訴訟信。

去年在Millbrae市議員選舉落敗的華裔薛大有,就曾經發公開信給Millbrae市府,提出分區選舉的主張,因此這次市府收到的律師信,包括馮家輝在內的一些人士將矛頭指向薛大有。

薛大有則說,律師信與他無關,但他樂見Millbrae決定走向分區選舉制度。

前Millbrae市議員候選人薜大有說:「選區基礎的系統可以重建我們選舉的公正和公平,現在我們的選舉競選太過昂貴,我們沒有看到可靠的新候選人多年來在Millbrae出現,因為我們現有選舉制度很不公平又很困難,我們也需要看到市議會更多元及更有代表性。」

至於分區選舉對於華裔在當地參政有何影響,目前還很難說,不過馮家輝和薛大有都鼓勵華裔踴躍參與接下來的公聽會,確保華裔的意見被聽見。

另一方面,中半島San Mateo市議會近期也達成共識,在考慮了至少27個選區劃分地圖方案後,於10月中選出定案版本,並對外公布,屆時落入各區的選民,將選出該區的市議員。

San Mateo市將在11月1日舉行第五場視訊公聽會,向民眾說明一旦市議會將來通過分區選舉地圖,將會出現哪些改變和影響。

該市的首個市議員分區選舉將在明年11月舉行,他們同樣是收到關於違反加州投票權法(CVRA)的律師信而做出的反應,避免走上訴訟。

