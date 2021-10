香港自由燈塔基金辦籌款活動 邀前國務卿蓬佩奧發言（視頻）

【KTSF】

香港自由燈塔基金在剛剛過去的週末,分別在Livermore及聖荷西舉行籌款活動,主辦人袁弓夷表示成績圓滿,參加兩場活動的人數都比原來預期的多,特別是周日在聖荷西一間基督教堂舉行的活動,有超過1500人出席。

香港自由燈塔基金周日在聖荷西一間基督教堂舉行的籌款活動,有回顧2019年波瀾壯闊的香港市民反修例行動,還有播放《願榮光歸香港》。

在這次活動中,香港自由燈塔基金創辦人袁弓夷重申要推動香港民主,令香港主權歸還香港人民,並要尋求世界將中國共產黨列為跨國犯罪集團。

袁弓夷說:「維持72年,(中共)罪行一件接一件,持續的罪行,是跨國犯罪組織。」

周日的兩位主講嘉賓之一是特朗普時代國務院中國問題首席顧問余茂春,發言就強調自己初來美國求學進修,在灣區生活的日子,令他發現真我以及真價值觀,他說有兩個時刻至今在指導他,無論在國務院時的工作,還是在學院教授,一個是六四事件,天安門屠殺令他對中共的憧憬幻滅,第二個關鍵時刻是1990年7月,見證東歐波蘭擺脫共產黨的統治,令他更願意為美國的民主自由而辯護。

余茂春說:「當中國官員違反條約義務,摧毀香港自由,我們制裁他們。」

另一位主講嘉賓前國務卿蓬佩奧,他的發言指出,中國與美國的種種不同,中共試圖以專制威權的一套來稱霸世界,他也指出,中共不代表中國人民,並挑戰中共是否敢在香港、在新疆、在西藏、在全中國舉行全民普選,他強調繼續支持香港的民主。

蓬佩奧說:「悲傷地,香港繼續受苦難,成為中國另一個城市,我不說出我與家人有多難過,當中共摧毀香港,對中共的憧憬與信任也破滅,世界有目共睹。」

在隨後答問環節中,對於眾所關注他在2024年是否會競選總統,蓬佩奧就沒有確實的答案。

在會後有民眾對媒體表示,在場很多人回顧反送中行動,和聽到《願榮光歸香港》時,都感動到流淚,說蓬佩奧都流淚,並且表示他們支持蓬佩奧對中共的強硬政策。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。