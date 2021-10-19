前年中大衝突5中大學生暴動等罪成 判囚逾4年

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前年中大衝突，5名中大學生暴動及使用蒙面物品罪罪成，判監4年9個月至4年11月。

案件在西九龍裁判法院處理，5名被告劉晉旭、符凱晴、高梓斌、陳歷釋及許貽顓，被控在前年11月11日在中大二號橋及環迴東路一帶，與其他不知名人士參與暴動。

次被告符凱晴親自求情說不後悔，形容權威並不代表正確，又說法庭不是彰顯公義的地方。她說再高級的法庭，亦不會聆聽異見者的聲音，如果認為重判可令她反省、就悉隨尊便。

區域法院暫委法官張潔宜判刑時說，當日在中大的衝突有廣泛報道，但被告仍然去現場，案發時蒙面及穿深色衣服，明顯有備而來。雖然現場只有數十人，不算多，但在警方多次警告下仍不肯散去，即使他們沒有號召，但在現場參與，即是支持其他示威者衝擊警方。

張潔宜又說，雖然事件無造成人命傷亡，亦沒證據顯示他們在現場逗留多久，但法庭要判處阻嚇性刑罰，對犯案者迎頭棒喝，以5年為量刑起點，因5人年輕、無案底，全部人減刑3個月、判監4年9個月；而符凱晴是在另一宗非法集結案的保釋期間犯案，加刑兩個月至4年11個月；至於使用蒙面物品罪，則判監3個月，同期執行。

符凱晴和許貽顓另外被控管有攻擊性武器作非法用途，同樣罪成，判監6個月，與暴動罪刑期同期執行。