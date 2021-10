【KTSF】

聯邦司法部周一緊急提出申請,要求聯邦最高法院插手干預暫時阻止備受爭議的德州墮胎法實施。

聯邦司法部指,德州的墮胎法很明顯是違反憲法,容許該墮胎法生效,將會對數以千計被否定她們憲法權利的德州婦女造成不能修補的傷害。

最高法院要求德州在本星期四中午前作出回應,拜登政府也希望最高法院同意在本屆會期內聆聽口頭爭辯,然後決定德州墮胎法是否合符憲法,預料明年6月底會有最後解決方案。

德州實施的墮胎法是全美最嚴苛的,就是禁止婦女懷孕六星期墮胎,即是如果探測到胎兒有心跳就禁止墮胎,就算被人強姦或亂倫都不准墮胎,只有對婦女生命有危險就例外。

