舊金山(三藩市)Chase Center音樂會期間,兩人分別在不同的高層墜下,造成一人死亡,另外兩人受傷。

事發在星期日晚Phish樂隊舉行的音樂會期間發生,約晚上8點55分左右,警方接到一名需要醫療救助的人報案,警察到達時發現一名男子可能因跌倒而受傷,醫務人員到達時立即為他搶救,但最終因傷勢過重,當場宣布死亡。

在不足一個小時後,約9點45分左右,警員和醫務人員接報指,另一名成年男性墜下,而另一名觀眾被墜落男子擊中的一起摔倒,被送往醫院,沒有生命危險。

