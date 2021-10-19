Chabot太空與科學中心將於11月12日重新開放（視頻）

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Chabot太空與科學中心將於11月12日重新開放，並將在灣區首次展出，NASA也為該中心的重啟助陣，將有一個全新的NASA Ames訪客中心同時開放。

Chabot太空與科學中心歷經18個月的暫時關閉後，再次面向公眾開放，開放的第一天，將是11月12日，藉著疫情封館，該中心完成了自千禧年以來最大的裝修工程，其中博物館佈局、庭院、展覽區都有重大變化，並有許多令人興奮的新元素。

該中心預計，訪客們將有機會看到以前從未面世的展品，以及有機會加入實踐學習。

NASA Experience環節將展示太空研究中最引人入勝的項目，參觀者可以以科學家的身份，在該中心參與手動實踐，並與真正的科學家們互動。

Chabot中心將舉行三天的慶祝活動，來紀念這次來之不易的重啟，並延長開放時間，以滿足訪客需求。

屆時活動還將包括來自社區的合作夥伴的展覽和演出，以太空為主題的模擬協作構建區，以及青少年研發的機器人展覽等。

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