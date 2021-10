Chabot太空與科學中心將於11月12日重新開放（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

Chabot太空與科學中心將於11月12日重新開放,並將在灣區首次展出,NASA也為該中心的重啟助陣,將有一個全新的NASA Ames訪客中心同時開放。

Chabot太空與科學中心歷經18個月的暫時關閉後,再次面向公眾開放,開放的第一天,將是11月12日,藉著疫情封館,該中心完成了自千禧年以來最大的裝修工程,其中博物館佈局、庭院、展覽區都有重大變化,並有許多令人興奮的新元素。

該中心預計,訪客們將有機會看到以前從未面世的展品,以及有機會加入實踐學習。

NASA Experience環節將展示太空研究中最引人入勝的項目,參觀者可以以科學家的身份,在該中心參與手動實踐,並與真正的科學家們互動。

Chabot中心將舉行三天的慶祝活動,來紀念這次來之不易的重啟,並延長開放時間,以滿足訪客需求。

屆時活動還將包括來自社區的合作夥伴的展覽和演出,以太空為主題的模擬協作構建區,以及青少年研發的機器人展覽等。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。