【KTSF 朱慧琪報導】

感恩節和聖誕節假期將至,聯邦疾控中心(CDC)叮囑民眾,務必帶上口罩及出發前接種疫苗。

假期將至當然開心,但不忘需要安全地與家人和朋友共度時光。

貝勒醫學院副醫療主任Richina Bicette說:「數據是數據,你可以有個人意見,你亦可以為自己的健康和身體做選擇,但在疫情下,你或是接種疫苗或是確診,這就是我們現在的處境。」

CDC提醒,處於室內場所必須帶口罩,尤其是未打針的民眾,在戶外聚會是相對比較安全,但是到了冬季就變得棘手。

而保護家中因未夠年齡接種疫苗的孩童最佳方法是,讓他們身邊的人接種疫苗。

Bicette說:「事關孩子時,我們必須極為謹慎,必須確保我們提出的建議是科學合理的。」

