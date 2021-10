【KTSF】

中半島兩間小學打入全加州最佳小學頭五名。

排第一的是Redwood City的North Star Academy學校,San Carlos的White Oaks小學排第5,Burlingame的Hoover小學排第18。

舊金山(三藩市)的Chinese Immersion School at Deavila排40,Palo Alto的Herbert Hoover小學排42,San Mateo的College Park小學排第89。

這是US News and World Report首次公佈加州最佳公立小學排名,評估5500多間學校的表現,根據2018至2019年疫情前,學生在加州學術考試的數學和閱讀成績和畢業率等數據作出排名。

版權所有,不得轉載。