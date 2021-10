【KTSF】

天雨路滑容易引發交通意外,週一凌晨Burlingame發生交通意外,一架私家車高速失控撞樹,造成兩死一傷。

案發於凌晨約12點04分,Burlingame警方接報指,有一架車在El Camino Real和Broadway街交界撞樹後翻側,警方抵達現場發現一人當場死亡,另外兩人送院,其中一人送院後傷重死亡。

警方表示,肇事原因是路面濕滑和超速,而車上的人也未有繫安全帶。

