全加州各地都有家長學生和教師舉行示威,抗議加州強制要求K至12年班學生必須接種新冠疫苗才可返校。

一班家長、學生和教師周一齊集在北灣Sonoma縣校區辦事處外面示威,有家長表示,關注學童接種新冠疫苗後可能引起的潛在長期影響,他們不希望做實驗的白老鼠,他們希望有選擇的自由,去決定是否接種疫苗。

當聯邦食品及藥物管理局(FDA)全面批准兒童接種新冠疫苗後,加州就會強制要求K至12年班學童必須接種新冠疫苗才可返校,也是全美第一個州有這個強制令。

