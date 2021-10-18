已接種完整疫苗海外旅客11月8日起可入境美國

October 18, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
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【KTSF】

白宮周五正式宣布，已經接種完整疫苗的海外旅客，從11月8日開始可以入境美國。

11月8日還有不到一個月的時間，美國的國境將廣泛重開，白宮周五宣布，11月8日起，已接種完整疫苗的外國旅客，可經空路和陸路入境。

國務院發言人Ned Price說：「美國接受的疫苗包括FDA批准或授權的疫苗，或者世衛緊急使用名單上的疫苗。」

這對於海外遊客和因為疫情而被迫分開的家庭成員無疑是個好消息，而且接種的疫苗，也不限美國所批准的種類，像是接種阿斯利康AZ疫苗的海外人士也可獲准入境。

至於新冠病毒檢測規定，即使是接種完整疫苗的航空旅客，仍然要出示出發前三天內的陰性證明，至於尚未接種疫苗的美國民眾，回美入境則要出示出發前一天內的病毒檢測報告，抵達後也要再做一次檢測。

至於疫苗證明的形式規定詳情則尚未宣布。

Price說：「詳情將在11月8日前出台，讓航空公司、旅客以及經陸路邊境入境的人知道。」

航空公司表示歡迎，AA美國航空的CEO就發聲明表示，國際旅遊的全面重開，對於全球經濟復甦、振奮社區以及幫助就業都非常重要。

白宮並強調，最新的國際旅遊規定，仍禁止未接種疫苗的外籍人士來美，除了非常有限的情況例外。

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