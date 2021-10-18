美國疫情好轉但就業市場未改善 很多人不願重返職場

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美國在對抗新冠病毒的道路上，隨著接種率上升，以及加強劑的出現，取得正面的進展，但疫情對於美國就業市場的影響仍然未有改善，很多人未願意重返職場。

疫情爆發，影響了很多美國人對於工作的目標，華盛頓郵報的分析員表示，因此近來見到很多人不願意重回餐館或酒店上班，他們想找其他的工作。

雖然過去幾年，工人的平均時薪不斷增加，但一份由聯邦勞工部發表的最新報告指出，單在8月份，就有430萬人辭工，是破紀錄的數字。

分析員指出，首要原因是感到疲勞及有精神問題，並認為需要追尋一個能夠平衡工作及生活的環境，有更多時間陪伴家人，或者再去追尋夢想。

隨著企業想盡辦法招人，工會亦趁這個機會為工人爭取權益。

有工會代表指，工人在疫情期間不停工作，被稱為”從事必要服務”的員工，但不幸地，他們往往被雇主”用完即棄”。

生產大型農業及重型機器的企業John Deere的工人，拒絕資方一份有關包括加薪及優化福利的勞工合約後正在罷工當中。

有經濟學者分析，過半的工人不願意回到疫情前的工作環境，令到離職率飆升，她形容，美國的就業市場正處於另一個時空，相信這種情況不會在短期內改變。

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