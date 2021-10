美國疫情好轉但就業市場未改善 很多人不願重返職場

【KTSF】

美國在對抗新冠病毒的道路上,隨著接種率上升,以及加強劑的出現,取得正面的進展,但疫情對於美國就業市場的影響仍然未有改善,很多人未願意重返職場。

疫情爆發,影響了很多美國人對於工作的目標,華盛頓郵報的分析員表示,因此近來見到很多人不願意重回餐館或酒店上班,他們想找其他的工作。

雖然過去幾年,工人的平均時薪不斷增加,但一份由聯邦勞工部發表的最新報告指出,單在8月份,就有430萬人辭工,是破紀錄的數字。

分析員指出,首要原因是感到疲勞及有精神問題,並認為需要追尋一個能夠平衡工作及生活的環境,有更多時間陪伴家人,或者再去追尋夢想。

隨著企業想盡辦法招人,工會亦趁這個機會為工人爭取權益。

有工會代表指,工人在疫情期間不停工作,被稱為”從事必要服務”的員工,但不幸地,他們往往被雇主”用完即棄”。

生產大型農業及重型機器的企業John Deere的工人,拒絕資方一份有關包括加薪及優化福利的勞工合約後正在罷工當中。

有經濟學者分析,過半的工人不願意回到疫情前的工作環境,令到離職率飆升,她形容,美國的就業市場正處於另一個時空,相信這種情況不會在短期內改變。

