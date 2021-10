【KTSF】

灣區捷運(BART)延伸到聖荷西市中心的工程將在明年發行兩個主要的工程合同,工程最終將在聖荷西加多四個地鐵站。

兩份重要的合同涉及挖掘隧道和鋪設鐵軌工程,負責設計和發展聖荷西捷運項目的是南灣交通局VTA,從最新的Milpitas和聖荷西Berryessa地鐵站,捷運將延延伸6英里進入聖荷西市中心,將有四個新的地鐵站,在28街的小葡萄牙社區、市中心的Santa Clara和市場街交界處、Diridon火車站和Santa Clara市的Avaya足球場北部的地面站。

這項工程將耗資68億元

預計在2028年建成

