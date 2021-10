舊金山舉行餐廳週 餐廳抱怨人手短缺影響服務

【KTSF】

為期十天的舊金山(三藩市)餐廳週上星期五展開,加上周末溫暖的天氣,吸引大批顧客光顧市內的食肆及酒吧,雖然人流絡繹不絕,但不少餐廳都表示,人手短缺,影響了服務及生意。

這間位於列治文區的摩洛哥餐廳Aziza,迎來一周最繁忙的一天,自疫情爆發以來,餐廳首次全面開放酒吧,而室內用餐區亦部分重開。

餐廳負責人表示,請人進度很緩慢亦很困難,他們已經很積極四出請人,餐廳更聘請了一個高中生工作,這是過往從未試過。

Aziza指,疫情前,他們天天營業,現在每星期只開5天,餐廳亦暫時未恢復提供早午餐Brunch的時段,因為沒有足夠人手。

為了吸引求職者,餐廳提升一些後勤職位的工資,包括是廚師及洗碗工人。

餐廳負責人表示,同時亦代表食物會加價,這還未計算上漲的食物成本,所有的營運成本都在提升。

有協助求職的機構指出,近來很多求職者都猶豫要不要接受新工,現在的情況是,空缺多,願意做的人少,因此勞資雙方都要適應這種新常態,若情況持續,勞資關係亦可能永遠轉變。

