舊金山舉行餐廳週 餐廳抱怨人手短缺影響服務

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為期十天的舊金山（三藩市）餐廳週上星期五展開，加上周末溫暖的天氣，吸引大批顧客光顧市內的食肆及酒吧，雖然人流絡繹不絕，但不少餐廳都表示，人手短缺，影響了服務及生意。

這間位於列治文區的摩洛哥餐廳Aziza，迎來一周最繁忙的一天，自疫情爆發以來，餐廳首次全面開放酒吧，而室內用餐區亦部分重開。

餐廳負責人表示，請人進度很緩慢亦很困難，他們已經很積極四出請人，餐廳更聘請了一個高中生工作，這是過往從未試過。

Aziza指，疫情前，他們天天營業，現在每星期只開5天，餐廳亦暫時未恢復提供早午餐Brunch的時段，因為沒有足夠人手。

為了吸引求職者，餐廳提升一些後勤職位的工資，包括是廚師及洗碗工人。

餐廳負責人表示，同時亦代表食物會加價，這還未計算上漲的食物成本，所有的營運成本都在提升。

有協助求職的機構指出，近來很多求職者都猶豫要不要接受新工，現在的情況是，空缺多，願意做的人少，因此勞資雙方都要適應這種新常態，若情況持續，勞資關係亦可能永遠轉變。

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