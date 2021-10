【KTSF】

由於久旱不雨,聖荷西水務公司將執行嚴格的限水規定。

聖荷西水務公司向居民發送通知,告知強制性省水規定,每月住宅用水預算超出者將被提高水費。

聖荷西水務公司將要求住戶將用水量從2019年的水平減少15%,否則將支付每個用水量單位7.13美元的附加費,每個單位的水是100立方英尺或748加侖,是大多數水費賬單上的標準計量單位。

聖荷西水務公司是私營公司,服務包括聖荷西、Cupertino、Campbell、Los Gatos、Saratoga、Monte Sereno約100萬用戶。

