Tanforan購物中心或改為商住用途 YouTube擴建計劃獲通過（視頻）

San Bruno市議會考慮將Tanforan購物中心改建成住商混合用途,另外,San Bruno市議會也通過YouTube總部擴建計劃。

YouTube的擴建將包括跨越兩棟三層樓的44萬平方英尺的辦公空間,這些建築將位於辦公大樓目前的地面停車場。

YouTube在2016年就開始有了擴建計劃,儘管因為疫情,員工目前都在家上班也有可能成為常態,但是不影響擴建計劃。

YouTube從2006年就落戶在San Bruno,同年Google以16.5億美元收購了該網站,截至2020年,該網站現在每年帶來近200億美元的廣告收入,也替San Burno市帶來可觀的稅收。

說:「我們批准擴展項目帶來經濟利益,直接使城市受益,這筆錢將真正幫助San Burno市在未來20年內的基礎設施,並提高我們居住和商業的生活品質,是遍布整個城市,而不僅僅是YT總部所在地。」

這項名為Bayhill特別計劃,也將包括興建超過500個可負擔住房。

說:「YouTube將貢獻2,500萬給San Bruno,限用於可負擔住房,我們可以用這筆錢在全市投資可負擔住房。」

San Bruno另外一個地標就是Tanforan購物中心,在未來的幾年內有可能會拆掉,而改成住商混合用建築。

San Bruno市議會在兩個月前發布”重新構想Tanforan土地使用情況說明書”,與開發商、業主、潛在投資者和公眾分享,概述商業和住房的混合用途,以交通為導向的重建願景.

說:「Tanforan現在和過去一直是San Bruno的優良資產,它目前佔地40英畝,都是商場場地,我們知道很多傳統商場隨著消費者的性質改變,更多的網上購物,傳統的購物中心從長遠來看不可行的,Tanforan目前由三個獨立方擁有,想尋找合作重新開發,我們市府也想參與一部份,並概述城市的願景,首要包括住房,因為我們正處於住房危機中,同時確保保留零售業。」

該計劃包括興建一千個可負擔住房,以及成立一座生物科技中心,不過這都還是初步構想,要花上幾年才可實現。

