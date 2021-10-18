Tanforan購物中心或改為商住用途 YouTube擴建計劃獲通過（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

San Bruno市議會考慮將Tanforan購物中心改建成住商混合用途，另外，San Bruno市議會也通過YouTube總部擴建計劃。

YouTube的擴建將包括跨越兩棟三層樓的44萬平方英尺的辦公空間，這些建築將位於辦公大樓目前的地面停車場。

YouTube在2016年就開始有了擴建計劃，儘管因為疫情，員工目前都在家上班也有可能成為常態，但是不影響擴建計劃。

YouTube從2006年就落戶在San Bruno，同年Google以16.5億美元收購了該網站，截至2020年，該網站現在每年帶來近200億美元的廣告收入，也替San Burno市帶來可觀的稅收。

說：「我們批准擴展項目帶來經濟利益，直接使城市受益，這筆錢將真正幫助San Burno市在未來20年內的基礎設施，並提高我們居住和商業的生活品質，是遍布整個城市，而不僅僅是YT總部所在地。」

這項名為Bayhill特別計劃，也將包括興建超過500個可負擔住房。

說：「YouTube將貢獻2,500萬給San Bruno，限用於可負擔住房，我們可以用這筆錢在全市投資可負擔住房。」

San Bruno另外一個地標就是Tanforan購物中心，在未來的幾年內有可能會拆掉，而改成住商混合用建築。

San Bruno市議會在兩個月前發布”重新構想Tanforan土地使用情況說明書”，與開發商、業主、潛在投資者和公眾分享，概述商業和住房的混合用途，以交通為導向的重建願景．

說：「Tanforan現在和過去一直是San Bruno的優良資產，它目前佔地40英畝，都是商場場地，我們知道很多傳統商場隨著消費者的性質改變，更多的網上購物，傳統的購物中心從長遠來看不可行的，Tanforan目前由三個獨立方擁有，想尋找合作重新開發，我們市府也想參與一部份，並概述城市的願景，首要包括住房，因為我們正處於住房危機中，同時確保保留零售業。」

該計劃包括興建一千個可負擔住房，以及成立一座生物科技中心，不過這都還是初步構想，要花上幾年才可實現。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。