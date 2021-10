【KTSF】

北灣Sonoma縣的Rohnert Park市周一早上有山獅出沒,導致兩間學校一度封閉,這頭山獅現已被擒獲。

警方稱,山獅是在Five Creek和Crane Creek小徑出沒,位於Eagle公園和Evergreen小學以東的位置。

漁獵署人員是於周一早上10時半左右向山獅施打麻醉針,成功將其捕捉,山獅頸上掛有追蹤裝置,代表漁獵署已知悉這頭山獅的存在。

在山獅出沒的消息傳出後,附近的Evergreen小學和Lawrence Jones中學一度封閉。

