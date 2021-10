【KTSF】

San Mateo縣警方正在調查Millbrae市上周四早上發生的一宗入室搶劫案。

警員於上周四上午8點41分接報,Juanita大道500號街區一處住宅裡面的唯一住戶,被兩人用槍指著,並洗劫了房子,歹徒帶走了幾件貴重物品,然後乘車逃走。

縣警呼籲民眾協助破案,有線索的民眾可以致電:(650) 363-4066,與偵探Serrano聯繫。

