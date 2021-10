前國務卿鮑威爾因感染新型肺炎病逝 終年84歲

【有線新聞】

美國前國務卿鮑威爾「打齊針」後,仍然因感染新型肺炎併發症病逝,終年84歲。他是首位非裔國務卿,2003年推動出兵伊拉克時,被質疑誇大證據,甚至說謊,自己後來亦承認是情報失誤。

2003年2月,鮑威爾言之鑿鑿,指薩達姆及黨羽不會罷休,直至有東西令他罷手,又指在九一一後的世界,美國不能亦不會讓國人承受風險,讓薩達姆再擁有大殺傷力武器多幾個月或數年;但他卸任多年後,在一個紀錄片訪談中直認這段歷史是其從政污點,指當時有重大的情報失誤。

成也伊拉克,敗也伊拉克,他為國內外所熟悉主要與兩場伊拉克戰事有關,但第一次出兵伊拉克,他則是英雄角色之一。薩達姆侵略鄰國科威特,美國在多國廣泛共識下出兵援助科威特,驅趕薩達姆。當時的鮑威爾是參謀長聯席會議主席,即美軍軍方最高的代表。

任內重要軍事行動還有1989年攻打巴拿馬,推翻軍事強人諾列加。雖然在布殊父子麾下,他都成為軍事行動的重大角色,但他的外號卻正是「不情願的戰士」,反映他不喜歡軍事介入的傾向。

鮑威爾的親屬在網上發表訃告,指他因感染新型肺炎後出現併發症病逝,又指他已完全接種疫苗,感謝醫院這段時間的照料。

鮑威爾在馬里蘭州留醫的醫院有軍方背景,特朗普患新型肺炎時亦曾為他治療,有報道指鮑威爾早前曾被診斷出患有多發性骨髓瘤。

