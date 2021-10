【有線新聞】

印度9年前發生一宗廣受關注的巴士強姦案,美國費城近日有相似的案件發生,一名流浪漢被捕。

當地傳媒報道,上周三晚,費城一名女子在火車車廂內遭一名男子強姦,警方指當時閉路電視顯示附近有其他人袖手旁觀,甚至沒有人報警,後來才有鐵路職員報警。

警方在火車將抵達的下一站等候,隨即拘捕一名35歲男疑犯,他涉嫌強姦及嚴重襲擊等,據報是一名露宿者,已送往監獄拘留。

