影評：探索轟動全球的紀錄片《泰國洞穴救援》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

2018年,泰國12名孩童和他們的足球教練,困在山洞兩個星期的故事,轟動全球。

2018年6月,泰國清萊一群11到16歲的孩童,跟著足球教練到山洞遠足。但卻遇上早來的季候雨,山洞快速上升的洪水將他們困在山洞中。孩子們的母親發現他們的腳踏車,知道他們應該還在山洞中。泰國軍方和海豹突擊隊嘗試救人,發現需要山洞潛水的專家幫助,請來兩位英國的業餘山洞潛水員。開始時先是找到同樣困在山洞中的四個工人,在一個星期之後,在如迷宮式的山洞,才找到受困的孩童。但是潛水員也認為救援任務比登天還難。要如何找到能夠讓孩童潛在水中數個小時的方法?泰國軍方接手後也沒有辦法,潛水員有可能是唯一見到孩童活著的人。有人更想到刻意將孩子們麻醉,一個接一個救出來。這主意聽起來荒謬,但似乎也是唯一可以嘗試的。最終雖然救出孩童,但是過程中也有一名泰國海豹突擊隊員犧牲了性命。而要是有任何孩童死亡的話,也無法保證當局不會向這些潛水員在刑事上問責。

這部紀錄片的導演是以《赤手登峰 Free Solo》獲得奧斯卡最佳紀錄長片的夫妻檔金國威和 Elizabeth Chai Vasarhelyi。看他們如何把這錯綜複雜的拯救行動拼湊,將觀眾帶入拯救行動中。看關鍵人物如何面對和解決問題。影片也沒忘記一些當地色彩,例如山洞的典故和請來當地尊敬的緬甸僧侶。這些都是新聞報導中,無法見到的。除了和參與行動人物的訪問,電影通過在攝影棚的搬演片段和動畫,讓觀眾感受其中的艱難。到了最後,也無法不被他們感動。看到來自不同地方的人,為了救人而撇開種種分歧,也讓大家見證了人性可以的偉大與無私。

《泰國洞穴救援 The Rescue》是今年最卓越的紀錄片之一。滿分五分中得四分半,觀眾不該錯過。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://films.nationalgeographic.com/the-rescue

“The Rescue” Review: Recreating the cave rescue of the Thai soccer boys

“Screening Room” reviews “The Rescue”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://films.nationalgeographic.com/the-rescue

Now in theatres