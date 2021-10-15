英國國會議員埃默斯會選民期間遇襲身亡

October 15, 2021 國際新聞, 新聞, 熱點關注
David Amess (Richard Townshend / CC BY 3.0)

【KTSF 吳倩妤報導】

英國資深保守黨下議院國會議員埃默斯（David Amess）落區會見選民期間遇襲身亡，一名25歲男子涉嫌謀殺被捕，暫時未知行兇動機，唐寧街首相府下半旗哀悼，首相約翰遜表示很震驚。

案發在倫敦以東約60公里一間教堂，當時埃默斯在教堂內會見選民期間，一名男子持刀闖入襲擊他，埃默斯身中多刀。

警方指埃默斯在現場接受搶救後，當場傷重不治，警方檢獲一把刀及拘捕25歲疑兇，相信他單獨犯案。

69歲的埃默斯是執政保守黨成員，1983年首次當選國會議員，任內推動過禁止殘酷對待動物，讓貧困家庭有足夠燃料保暖，及支持脫歐等立法工作。

今年3月例行質詢首相時，曾要求約翰遜致力對付及減少持刀傷人罪案。

埃默斯的官方網站指，他每月會落區接見選民兩次，案發這天埃默斯亦有在網上預告活動內容及地點。

調查工作由警方反恐人員領導，確定是否恐怖襲擊，英國首相約翰遜對埃默斯遇害表示震驚及悲傷。

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