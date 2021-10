南舊金山華裔車主汽車被偷催化轉換器（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區近年來頻頻發生偷竊汽車催化轉換器(catalytic converter)的罪案,賊人通常在深夜時分下手,最近,中半島南舊金山(南三藩市)也發生這類盜竊案。

居住在南舊金山的馮先生接受電話訪問時說:「開車時發覺噪音很大,起初以為汽車出了問題,於是請人把汽車拖去修車房,拖車公司的職員來到,看到地面上有螺絲,立刻推算到是催化轉換器被人拿走。」

不願意透露身份的馮先生表示,星期二早上開車時發覺有問題,後來證實是他開了十多年的本田Accord催化轉換器被人偷走,賊人也切斷了死氣喉和部份汽車裡的零件。

馮先生表示,後來得知附近一名鄰居的汽車,也應該在同一晚被匪徒偷走催化轉換器,馮先生即日上網報警,他讚揚警方反映迅速,當日派人到現場調查,以及用電郵與電話與馮先生保持聯繫。

催化轉換器是汽車廢氣排放系統的一部分,作用是減少汽車排放廢氣,轉化器含有貴重金屬,其中包括白金,不法分子看中貴重金屬,可以賣到好價錢而鋌而走險,這類罪案遍布灣區以致加州各地。

今年3月,執法人員在北灣Marin縣一個倉庫發現大批催化轉換器,以及切割汽車零件的工具,警方指出,這類盜竊案的匪徒,通常在深夜或清晨時分下手,以極快的速度切割車底的催化轉換器,因此警方呼籲大家最好把汽車停在車庫裡,或住宅的車道上,如果需要停在街上,盡量找光線充足,以及有監控錄像拍攝到的範圍。

馮先生表示,他的本田Accord開了十多年,一向悉心保養,作為車主感到很心痛,修車公司估計修理費用需要數千元。

馮先生說:「錢當然是大數目,另外他們也說航運方面的問題,不是那麼容易找到零件做配件,可能要等許久。」

馮先生呼籲大家鄰里之間守望相助,看見可疑人物立刻報警,萬一遇到罪案應該報警,讓警方知道發生什麼事,不要怕麻煩。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。