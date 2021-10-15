南舊金山華裔車主汽車被偷催化轉換器（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區近年來頻頻發生偷竊汽車催化轉換器（catalytic converter）的罪案，賊人通常在深夜時分下手，最近，中半島南舊金山（南三藩市）也發生這類盜竊案。

居住在南舊金山的馮先生接受電話訪問時說：「開車時發覺噪音很大，起初以為汽車出了問題，於是請人把汽車拖去修車房，拖車公司的職員來到，看到地面上有螺絲，立刻推算到是催化轉換器被人拿走。」

不願意透露身份的馮先生表示，星期二早上開車時發覺有問題，後來證實是他開了十多年的本田Accord催化轉換器被人偷走，賊人也切斷了死氣喉和部份汽車裡的零件。

馮先生表示，後來得知附近一名鄰居的汽車，也應該在同一晚被匪徒偷走催化轉換器，馮先生即日上網報警，他讚揚警方反映迅速，當日派人到現場調查，以及用電郵與電話與馮先生保持聯繫。

催化轉換器是汽車廢氣排放系統的一部分，作用是減少汽車排放廢氣，轉化器含有貴重金屬，其中包括白金，不法分子看中貴重金屬，可以賣到好價錢而鋌而走險，這類罪案遍布灣區以致加州各地。

今年3月，執法人員在北灣Marin縣一個倉庫發現大批催化轉換器，以及切割汽車零件的工具，警方指出，這類盜竊案的匪徒，通常在深夜或清晨時分下手，以極快的速度切割車底的催化轉換器，因此警方呼籲大家最好把汽車停在車庫裡，或住宅的車道上，如果需要停在街上，盡量找光線充足，以及有監控錄像拍攝到的範圍。

馮先生表示，他的本田Accord開了十多年，一向悉心保養，作為車主感到很心痛，修車公司估計修理費用需要數千元。

馮先生說：「錢當然是大數目，另外他們也說航運方面的問題，不是那麼容易找到零件做配件，可能要等許久。」

馮先生呼籲大家鄰里之間守望相助，看見可疑人物立刻報警，萬一遇到罪案應該報警，讓警方知道發生什麼事，不要怕麻煩。

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