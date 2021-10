社安金明年1月起調高5.9% 39年來最大加幅

【KTSF 張麗月報導】

社會安全管理局周三表示,通脹經過一年來上漲,由食品以至租金樣樣都加價之後,社安金明年1月開始調高5.9%,是39年來這個生活費用調整最大的加幅。

這次加幅估計有接近7千萬人受惠,今年1月,這個生活費用調整的加幅是1.3%,是近年來最少升幅。

統計顯示,每10個耆英中,有4人是依靠社安金過活,作為他們唯一的退休收入來源,在今年,如果每個月的社安金大約有1,262元,以單身人士來計僅僅超出貧窮線,如果生活指數調整提高5.9%,大概每個月加多75元。

不過有關注團體認為,如果通脹持續到明年,社安金調整大約6%,仍然不能保持購買力,耆英仍會面對財政壓力,而許多經濟專家預期,通脹仍會持續多幾個月。

勞工部周三發表的數據顯示,通脹在9月份加速,消費物價指數CPI按年上升5.4%,比前一個月5.3%的升幅略為加快,這個CPI指數按月上升0.4%。

不計食品和能源的核心CPI指數按年上升4%,與前一個月差不多,按月就上升0.2%。

