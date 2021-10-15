社安金明年1月起調高5.9% 39年來最大加幅

October 15, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

社會安全管理局周三表示，通脹經過一年來上漲，由食品以至租金樣樣都加價之後，社安金明年1月開始調高5.9%，是39年來這個生活費用調整最大的加幅。

這次加幅估計有接近7千萬人受惠，今年1月，這個生活費用調整的加幅是1.3%，是近年來最少升幅。

統計顯示，每10個耆英中，有4人是依靠社安金過活，作為他們唯一的退休收入來源，在今年，如果每個月的社安金大約有1,262元，以單身人士來計僅僅超出貧窮線，如果生活指數調整提高5.9%，大概每個月加多75元。

不過有關注團體認為，如果通脹持續到明年，社安金調整大約6%，仍然不能保持購買力，耆英仍會面對財政壓力，而許多經濟專家預期，通脹仍會持續多幾個月。

勞工部周三發表的數據顯示，通脹在9月份加速，消費物價指數CPI按年上升5.4%，比前一個月5.3%的升幅略為加快，這個CPI指數按月上升0.4%。

不計食品和能源的核心CPI指數按年上升4%，與前一個月差不多，按月就上升0.2%。

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