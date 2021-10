【KTSF】

居住在中半島Millbrae市的一名華裔男子,因為涉嫌經營妓院和非法種植大麻,而被San Mateo縣警逮捕。

被逮捕的是51歲男子Kevin Chao,San Mateo縣警局表示,調查發現Chao在該縣經營幾間妓院,警方持搜查令,在Millbrae和Daly City幾個地點搜獲了涉案的數把槍械、數千元現金、數百顆大麻,和大約一百磅的包裝大麻,包裝大麻的市價超過25萬。

Kevin Chao面對的控罪包括拉皮條、非法種植大麻,和擁有售賣貨量的大麻。

