南灣山景城(Mountain View)將會把Castro街一段封閉為行人專用區,至少直到2023年。

疫情影響,山景城由去年開始將Castro街由Evelyn Ave直到California街封閉,讓餐廳可以加設室外堂食。

而最近山景城對1,500多名市民的調查發現,超過八成半的受訪者支持將該段道路永遠封閉,有見及此,山景城市議會在週二晚上批准將Castro街的部份關閉至少到2023年,讓這路段成為行人商場.

