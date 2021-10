【KTSF】

南灣Milpitas Square周五下午5點左右發生槍擊案,有目擊者表示,槍手是一名白人男性。

事發在Milpitas大華超市所在的廣場,有目擊者表示,現場傳出多下槍響,Milpitas市警方仍未有案發的進一步詳情。

