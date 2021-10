【KTSF】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)周四授權Moderna緊急使用其新型肺炎疫苗加強劑,周五就決定是否批准J&J第二劑疫苗加強針。

Moderna疫苗加強劑,在打第二針後6個月後才可接種,劑量是50微克,即是第一第二針的一半,接種對象是年齡在65歲以上,又或是有健康問題,或是從事高風險工作的人士。

CDC會在下週四開會決定誰人應該打加強針。

Moderna表示,將向醫療保健機構發信,解釋劑量方案,並設有24小時呼叫中心。

