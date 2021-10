FDA批准Johnson & Johnson第二劑疫苗加強針

【KTSF 朱慧琪報導】

繼周四授權Moderna加強劑後,聯邦食品及藥物管理局(FDA)周五批准Johnson & Johnson第二劑疫苗加強針,周六會交給聯邦疾控中心(CDC)作最終審視。

FDA委員會周五以19票對0票一致投票通過,授權批准J&J第二劑疫苗加強針。

J&J第二劑疫苗加強針,是適用於所有成年人,但必須要在打第一針後2個月後接種。

前衛生局助理Brett Giroir說:「問題是,打第一劑J&J的人,接種第二劑是否更好?我認為數據說是更好,他們會更好,而且沒增加副作用風險。」

與此同時,CDC最新數據顯示,未接種疫苗的成年人,死於新型肺炎的風險比打齊針的成年人高出11倍,專家指數據是一致認為疫苗可以挽救生命。

喬治華盛頓大學衛生政策與研究教授Leana Wen說:「我們需要令未打針者接種,這將會大不同,在降低全國感染和住院人數方面。」

