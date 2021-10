華人特殊兒童之友獲選全國前40名最佳非牟利組織（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

華人特殊兒童之友(FCSN)最近獲選全國前40名最佳非牟利組織,FCSN還跟芝麻街合作,出版中文有聲書。

華人特殊兒童之友位於聖荷西的Friends Coffee & Tea,新冠疫情關閉了一年多,今年7月重新對外開放。

這個幫助訓練特殊人士就業技能的場所,讓FCSN獲選為全國前40名最佳非牟利組織,獲得State Farm Neighborhood Assist 兩萬五千元的經費,周四代表State Farm頒發支票的Maria Wong感觸特別深。

State Farm保險專員Maria Wong說:「我有第一手的經驗,對這麼棒組織提供的服務,我自己有特殊兒,我的小孩跟家人加入FCSN已超過20年,得到很大的幫助。」

另外,深受小朋友喜愛的芝麻街,所屬的公司芝麻工作坊,在2017年針對針對自閉症兒童推出了一款影片,現在跟FCSN合作,還推出了點子版的中文有聲書。

包括普通話跟廣東話兩個版本,主角是芝麻街裡頭4歲自閉症患者Julia,透過影片及書籍,希望讓社會更了解並接納自病症人士。

華人特殊兒童之友共同創辦人陳慧明說:「我們很榮幸得到他們選我們當合作夥伴,把他們有好幾本書翻譯成中文,做出廣東話跟國語版電子書,獻給大家。」

今年是FCSN成立25週年,在灣區已經服務超過1,000個亞裔家庭,現有了兩個中心已不敷使用,5月在Fremont買下第三個中心。

陳慧明說:「因為特殊人士不停在增加,現在我們已經超過兩百人在我們等候名單,想得到華人特殊兒童之友的服務,我們要把它整修成符合服務我們孩子的中心,需要350萬。」

FCSN將在11月6日舉辦年度籌款活動,時間是4點到6點,由於疫情關係,籌款是網上舉行。

