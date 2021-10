【KTSF】

Cupertino學區委員會議周四晚挑燈夜戰,最終三比二通過關校決議。

周四晚600多人參加會議,有120多人發言反對關校,包括前市長張昭富、現任副市長趙良方都表達反對關校,最後在凌晨1點多,三比二投票通過關校決定,贊成關校的是Sylvia Leong、Lori Cunningham、Phyllis Vogel。

會議結束,學區委員還由縣警護送出門,關閉的學校是Meyerholz、Regnar、John Muir,其中Meyerholz反應最激烈,該校是Cupertino成績最優秀的小學之一。

有家長周四發言,為了這進這間學校,不久前才在這裡買了房子。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。