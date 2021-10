Cupertino學區Meyerholz小學家長再度舉行抗議活動（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Cupertino學區委員會議周四晚討論關校,被列入名單的Meyerholz小學家長,開會前再度舉行抗議活動。

Meyerholz小學家長發起停止關校的請願活動,十天下來,已經蒐集到1400多個簽名,有家長在早前舉行的學區會議說,請願表格有一百多頁,但是學區還是堅持表決是否關校。

家長說,學區完全不聽他們的聲音:「我已問過同樣問題,我還要再問一次,身為家長,我不能接受你們的解釋。」

另一名家長說:「你們提到經費優先用於讓學校更安全,而把小孩放在小型學校,是對學校學生老師

最安全的有效方式。」

也有家長說:「很多家長很痛苦,但他們都是好人,我希望今晚能聽他們,不要有預設立場,這時情緒高漲,但希望能解決。」

家長建議罷免最早提出關校的學區委員Lori Cunningham,她在會上發言表示,因為關校事件,受到人身威脅,甚至到她家按門鈴。

Cunningham說:「我收到郵件說,我是小孩毀滅者,我會遭到報應,有任何理由受到恐懼及騷擾,當有人出現在我家,甚至按門鈴。」

家長現在發起罷免另外兩位學區委員Sylvia Leong和Phyllis Vogel。

Cupertino學區委員以入學率持續下降,加上資金短缺,將關閉Meyerholz、Regnart,以及John Muir小學。

