Cupertino學區Meyerholz小學家長再度舉行抗議活動（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Cupertino學區委員會議周四晚討論關校，被列入名單的Meyerholz小學家長，開會前再度舉行抗議活動。

Meyerholz小學家長發起停止關校的請願活動，十天下來，已經蒐集到1400多個簽名，有家長在早前舉行的學區會議說，請願表格有一百多頁，但是學區還是堅持表決是否關校。

家長說，學區完全不聽他們的聲音：「我已問過同樣問題，我還要再問一次，身為家長，我不能接受你們的解釋。」

另一名家長說：「你們提到經費優先用於讓學校更安全，而把小孩放在小型學校，是對學校學生老師

最安全的有效方式。」

也有家長說：「很多家長很痛苦，但他們都是好人，我希望今晚能聽他們，不要有預設立場，這時情緒高漲，但希望能解決。」

家長建議罷免最早提出關校的學區委員Lori Cunningham，她在會上發言表示，因為關校事件，受到人身威脅，甚至到她家按門鈴。

Cunningham說：「我收到郵件說，我是小孩毀滅者，我會遭到報應，有任何理由受到恐懼及騷擾，當有人出現在我家，甚至按門鈴。」

家長現在發起罷免另外兩位學區委員Sylvia Leong和Phyllis Vogel。

Cupertino學區委員以入學率持續下降，加上資金短缺，將關閉Meyerholz、Regnart，以及John Muir小學。

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