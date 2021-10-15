Cupertino市與台灣新北市正式締結為友好城市（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

南灣Cupertino市與台灣新北市正式締結為友好城市，並在周四晚7點半舉行簽署儀式。

台灣新北市周四晚舉行台美雙城倡議合作記者會，宣布與南灣Cupertino市舉辦友好城市簽署儀式，同步在Cupertino市以及台灣新北市同步實體舉行，由Cupertino市長浦仲辰和新北市市市長侯友宜透過越洋視訊方式，完成簽署儀式。

浦仲辰說：「我很榮幸代表庫市及市議會，跟侯市長一起簽署這項友好城市的倡議備忘錄。」

侯友宜說：「讓城市跟城市間的交流還是要繼續維持，所以新北市雖然受到疫情的衝擊，但是我們永不忘，教育是不能等的，經濟不能等，文化更應該緊密結合。」

美台雙方在2019年簽署的《台美教育共同倡議》，鼓勵美台雙方在教育上積極互動和交流，台灣新北市基於推動國際教育、文化交流和經貿互動的面向，透過慧智文教基金會，以及學區委員曾景琳女士，積極與Cupertino市溝通，並達成共同意願，簽訂兩個城市的《教育、文化、經貿友好倡議備忘錄》，成為彼此的友好城市，未來將帶動雙方互訪、教育互惠、文化交融，以及經貿創發等機會。

美國在臺協會周四也派官員出席記者會，駐舊金山台北經文處處長賴銘琪，以及多位僑領則在Cupertino出席會議，見證雙方的簽署儀式。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。