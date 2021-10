舊金山民選官員和中華總會館在林肯公園舉辦祭拜先人儀式（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

周四是農曆九月初九重陽節,舊金山(三藩市)一些民選官員和中華總會館,在林肯公園的「岡州旅厝」紀念碑首次舉辦祭拜先人的儀式。

舊金山西北部的林肯公園,在百多年前安葬了約兩萬人,其中約一萬人是華裔移民,因此也在這裡樹立了「岡州旅厝」紀念碑。

舊金山市參事陳詩敏 (Connie Chan)說:「今天是我們華人在舊金山立足,140年來第一次,能夠在這裡拜祖先,我們能夠來這裡,也是因為在4月時,立法在林肯公園這裡紀念華人,在這裡這麼多年的歷史。」

加州眾議員丁右立(Phil Ting)說:「先人來這裡,是要幫我們蓋火車鐵路,讓後他們幫我們找金,他們是最勇敢的人,因為那時候沒有家人,他們是一個人來美國,希望找到一個好一點的生活,像是我們的家庭,今天來是要謝謝他們。」

舊金山地檢官說博徹思(Chesa Boudin)說:「我們不能忘記先人,他們面對的挑戰、種族歧視、排外情緒等,他們持著尊嚴、毅力和自豪,克服這一切,建立我們忠愛的舊金山這城市,我們也不能忘記,他們一百多年前面對的挑戰的障礙,今天也還存在著。」

祭拜儀式除了鞠躬、獻花圈之外,也還在紀念碑前獻祭品和燒冥紙,中華總會館方面,希望重陽節的拜祭活動,可以成為每年舉行的傳統。

