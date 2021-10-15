舊金山民選官員和中華總會館在林肯公園舉辦祭拜先人儀式（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

周四是農曆九月初九重陽節，舊金山（三藩市）一些民選官員和中華總會館，在林肯公園的「岡州旅厝」紀念碑首次舉辦祭拜先人的儀式。

舊金山西北部的林肯公園，在百多年前安葬了約兩萬人，其中約一萬人是華裔移民，因此也在這裡樹立了「岡州旅厝」紀念碑。

舊金山市參事陳詩敏 (Connie Chan）說：「今天是我們華人在舊金山立足，140年來第一次，能夠在這裡拜祖先，我們能夠來這裡，也是因為在4月時，立法在林肯公園這裡紀念華人，在這裡這麼多年的歷史。」

加州眾議員丁右立（Phil Ting）說：「先人來這裡，是要幫我們蓋火車鐵路，讓後他們幫我們找金，他們是最勇敢的人，因為那時候沒有家人，他們是一個人來美國，希望找到一個好一點的生活，像是我們的家庭，今天來是要謝謝他們。」

舊金山地檢官說博徹思（Chesa Boudin）說：「我們不能忘記先人，他們面對的挑戰、種族歧視、排外情緒等，他們持著尊嚴、毅力和自豪，克服這一切，建立我們忠愛的舊金山這城市，我們也不能忘記，他們一百多年前面對的挑戰的障礙，今天也還存在著。」

祭拜儀式除了鞠躬、獻花圈之外，也還在紀念碑前獻祭品和燒冥紙，中華總會館方面，希望重陽節的拜祭活動，可以成為每年舉行的傳統。

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