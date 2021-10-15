CDC指疫情爆發12個月內吸食過量毒品死亡人數創新高

October 15, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(DEA)

【KTSF 張麗月報導】

聯邦疾控中心（CDC）的最新數據顯示，在新冠疫情爆發的12個月裡，由於使用毒品過量死亡的人數創下了歷史新高。

新冠疫情期間，一項新的歷史記錄值得重視，從2020年3月到2021年3月，CDC報告的使用毒品過量死亡人數超過9.6萬。

俄亥俄州立大學成癮醫學專家Trent Hall醫生說：「在這期間喪生的人，都讓家人和社區懷念他們

與一年前相比，毒品過量死亡人數增加了近30%，而在所有州份中，佛蒙特的死亡人數增幅最大，一年中上升了85%以上。

Hall醫生說：「這些悲慘的數據，確實說明了許多美國人在疫情期間所感受到的絕望。」

CDC表示，鴉片類毒品導致死亡的人數最多，其次是美沙酮以外的合成藥物。

Hall醫生說，去年在JAMA醫學叢刊網絡上，公開發表了毒品使用過量危機的相關研究文章，他說人們增加使用合成毒品「芬太尼」，非常令人擔憂。

Hall醫生說：「芬太尼到來污染地方毒品供應新地盤，這非常可怕。」

他希望這一切還有救，而適當的治療及預先有準備會有幫助。

Hall醫生說：「攜帶naloxone救援工具包，就像你現在看到的這樣，可以隨身攜帶的東西，萬一有人濫藥，可用它救命。」

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