CDC指疫情爆發12個月內吸食過量毒品死亡人數創新高

【KTSF 張麗月報導】

聯邦疾控中心(CDC)的最新數據顯示,在新冠疫情爆發的12個月裡,由於使用毒品過量死亡的人數創下了歷史新高。

新冠疫情期間,一項新的歷史記錄值得重視,從2020年3月到2021年3月,CDC報告的使用毒品過量死亡人數超過9.6萬。

俄亥俄州立大學成癮醫學專家Trent Hall醫生說:「在這期間喪生的人,都讓家人和社區懷念他們

與一年前相比,毒品過量死亡人數增加了近30%,而在所有州份中,佛蒙特的死亡人數增幅最大,一年中上升了85%以上。

Hall醫生說:「這些悲慘的數據,確實說明了許多美國人在疫情期間所感受到的絕望。」

CDC表示,鴉片類毒品導致死亡的人數最多,其次是美沙酮以外的合成藥物。

Hall醫生說,去年在JAMA醫學叢刊網絡上,公開發表了毒品使用過量危機的相關研究文章,他說人們增加使用合成毒品「芬太尼」,非常令人擔憂。

Hall醫生說:「芬太尼到來污染地方毒品供應新地盤,這非常可怕。」

他希望這一切還有救,而適當的治療及預先有準備會有幫助。

Hall醫生說:「攜帶naloxone救援工具包,就像你現在看到的這樣,可以隨身攜帶的東西,萬一有人濫藥,可用它救命。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

