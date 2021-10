前總統克林頓入院據報留醫深切治療部

【有線新聞】

美國前總統克林頓因感染入院,醫生表示他接受治療後情況良好,但仍要接受觀察。有報道指,克林頓是泌尿系統感染,再轉為敗血症,正留醫深切治療部。

75歲的克林頓上周仍有在社交網站發文。在疫情限制鬆綁後,這名前總統出席更多活動,正在加州參加與他基金會相關的活動。主診醫生表示,克林頓因感染,到加州大學所屬的醫療中心留醫,接受抗生素治療兩日後,反應良好,白血球數目已下降,要留院密切監察,但希望可以盡快安排他出院。發言人則指,周二晚入院的克林頓,狀況正好轉,精神良好,但未有透露入院原因,只是表示他並非確診新型肺炎,而這次入院亦與過往的心臟問題無關。

紐約時報引述克林頓助手指,他是泌尿系統感染,之後轉為敗血症,但不屬急性感染。美國有線新聞網絡報道,克林頓正留醫深切治療部毋須用儀器協助呼吸。

敗血症可導致組織損傷、器官衰竭,嚴重可危及性命。克林頓家族有心臟病史,曾經兩次接受心臟搭橋手術,曾患皮膚癌、囊腫,亦有過敏史。

他鍾情芝士漢堡、炸薯條等高熱量食物,卸任前的體檢顯示,膽固醇和血壓水平上升。克林頓心臟病發後,開始轉過低脂高纖的生活。

克林頓在1992年當選總統,之後連任,是六十年來首位連任的民主黨人總統。任內八年帶領美國走向史上最強及最長的經濟增長,由歷史高峰的財政赤字走向有紀錄以來巨額財政盈餘。

但他上任之初已麻煩多多,首年就被司法部獨立檢察官對他立案調查,從「白水門」地產交易範圍,不斷擴大。至第二屆任期與白宮實習生萊溫斯基爆出性醜聞,遭國會彈劾,但不夠票,避過下台危機。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。