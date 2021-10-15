拜登續推銷3.5萬億元《重建更美好未來》 經濟方案

October 15, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
資料圖片 (The White House)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登繼續推銷3.5萬億元的《重建更美好未來》 經濟方案，他周五前往康涅狄格州，探訪一個幼兒護理中心時表示，要維持美國在全球經濟的競爭力，必須要投資在國民身上，特別在幼兒及其他社會安全網計劃的福利上。

拜登周五在康州Hartford市一個幼兒中心時表示，要維持美國在全球經濟的競爭力，不僅投資在社會基建設施，也必須投資在國民身上，特別是提供對幼兒護理和長者的照顧，對低收入家庭來說非常重要，以確保家庭年收入在該州收入中位數的150%，幼兒照顧費用必須佔收入少過7%，這點也是拜登在3.5萬億元經濟方案中，建議擴大社會安全網福利的一部份。

拜登說：「我們如何在世界競爭，如果數以百萬計國民、家長，特別是母親不是勞動力一部份，因為他們不能負擔幼兒護理，或長者照顧費用，受苦的是夾心階層。」

拜登承認，3.5萬億元的經濟方案，可能不會得到全面通過，規模的金額可能會縮小。

消息指出，國會民主黨人正考慮將方案的開支規模縮減至大約2萬億元，主要是透過提高企業稅，以及向富有階層加稅來推動法案的通過，目前這項重點放在社會福利及氣候變化的3.5萬億方案，不僅受到共和黨人的質疑，民主黨內的進步派與溫和派也鬧意見分歧，主要是進步派主張在11月設立一個最後期限，通過3.5萬億元福利，然後才表決已有兩黨共識的過萬億的基建法案。

但溫和派就有相反的主張，比如聯邦參議員Joe Minchin及Kyrsten Sinema就堅持先行通過基建法案。

有分析認為，3.5萬億的福利法案價碼太大，要靠加稅來支付，不容易令共和黨人及部份溫和派民主黨人接受，而且民意反應也不熱烈。

國會議員面對明年國會中期選舉，各有盤算，所以不願妥協，目前民主黨少了溫和派的支持，在聯邦參議院沒有足夠的票數讓法案過關。

此外，各方也關注這場圍繞著兩項數以萬億元計的法案而發生的政治角力，對如何影響12月3號債務上限到期又再要提高的問題。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply