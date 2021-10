拜登續推銷3.5萬億元《重建更美好未來》 經濟方案

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登繼續推銷3.5萬億元的《重建更美好未來》 經濟方案,他周五前往康涅狄格州,探訪一個幼兒護理中心時表示,要維持美國在全球經濟的競爭力,必須要投資在國民身上,特別在幼兒及其他社會安全網計劃的福利上。

拜登周五在康州Hartford市一個幼兒中心時表示,要維持美國在全球經濟的競爭力,不僅投資在社會基建設施,也必須投資在國民身上,特別是提供對幼兒護理和長者的照顧,對低收入家庭來說非常重要,以確保家庭年收入在該州收入中位數的150%,幼兒照顧費用必須佔收入少過7%,這點也是拜登在3.5萬億元經濟方案中,建議擴大社會安全網福利的一部份。

拜登說:「我們如何在世界競爭,如果數以百萬計國民、家長,特別是母親不是勞動力一部份,因為他們不能負擔幼兒護理,或長者照顧費用,受苦的是夾心階層。」

拜登承認,3.5萬億元的經濟方案,可能不會得到全面通過,規模的金額可能會縮小。

消息指出,國會民主黨人正考慮將方案的開支規模縮減至大約2萬億元,主要是透過提高企業稅,以及向富有階層加稅來推動法案的通過,目前這項重點放在社會福利及氣候變化的3.5萬億方案,不僅受到共和黨人的質疑,民主黨內的進步派與溫和派也鬧意見分歧,主要是進步派主張在11月設立一個最後期限,通過3.5萬億元福利,然後才表決已有兩黨共識的過萬億的基建法案。

但溫和派就有相反的主張,比如聯邦參議員Joe Minchin及Kyrsten Sinema就堅持先行通過基建法案。

有分析認為,3.5萬億的福利法案價碼太大,要靠加稅來支付,不容易令共和黨人及部份溫和派民主黨人接受,而且民意反應也不熱烈。

國會議員面對明年國會中期選舉,各有盤算,所以不願妥協,目前民主黨少了溫和派的支持,在聯邦參議院沒有足夠的票數讓法案過關。

此外,各方也關注這場圍繞著兩項數以萬億元計的法案而發生的政治角力,對如何影響12月3號債務上限到期又再要提高的問題。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。