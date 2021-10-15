拜登稱美國在對抗新冠疫情取得重要進展

October 15, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登表示，美國在對抗新冠疫情方面正在取得重要進展，全國的確診個案和住院人數都大幅下跌，但不可以鬆懈，他強調有需要繼續接種疫苗。

拜登周四交代最新疫情進展，他說，在過去六個星期，全國每天確診個案大幅下跌47%，住院人數也跌38%，有接近40個州的染疫個案正在下跌，還未接種疫苗的人數由7月時有近一億人，跌至現時的6,600萬人，拜登說，這個是重要的進展，但不可以鬆懈。

拜登說：「這是重要進展，但現時不要鬆懈，我們仍有許多工作要做，我們正處於非常關鍵時刻，去將疫情扭轉

拜登繼續鼓勵6,600萬名還未接種疫苗的人士去打疫苗針，他說，僱主要求僱員必須要打疫苗針，這個規定行之有效，不應該成為分化國家的另一個問題。

勞工部將於未來幾個星期簽發緊急規例，要求100人或以上的公司執行要僱員接種疫苗。

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