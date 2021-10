拜登稱美國在對抗新冠疫情取得重要進展

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登表示,美國在對抗新冠疫情方面正在取得重要進展,全國的確診個案和住院人數都大幅下跌,但不可以鬆懈,他強調有需要繼續接種疫苗。

拜登周四交代最新疫情進展,他說,在過去六個星期,全國每天確診個案大幅下跌47%,住院人數也跌38%,有接近40個州的染疫個案正在下跌,還未接種疫苗的人數由7月時有近一億人,跌至現時的6,600萬人,拜登說,這個是重要的進展,但不可以鬆懈。

拜登說:「這是重要進展,但現時不要鬆懈,我們仍有許多工作要做,我們正處於非常關鍵時刻,去將疫情扭轉

拜登繼續鼓勵6,600萬名還未接種疫苗的人士去打疫苗針,他說,僱主要求僱員必須要打疫苗針,這個規定行之有效,不應該成為分化國家的另一個問題。

勞工部將於未來幾個星期簽發緊急規例,要求100人或以上的公司執行要僱員接種疫苗。

